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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Школу Загитовой планируют построить к лету 2024 года

Строительство школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют завершить к лету 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

Об открытии школы Загитова договорилась на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне. Набор в школу могут открыть в январе следующего года.

«Мы в тесном контакте с Алиной Загитовой, она сегодня сюда приедет и будет здесь эти дни, завершили техническое задание, все с ней согласовано, какие где помещения. Надеюсь, начнем строительство в начале следующего года и тогда же и закончим.

У нас быстро строят, за шесть-семь месяцев должны закончить. Место определено. Все зависит от финансовых возможностей республики. Хотим, чтобы это был методический центр, чтобы звезды появлялись не только в Казани, но и в других городах республики», — приводит слова первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова «РИА Новости Спорт».

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, а также учится на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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