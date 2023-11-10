Школу Загитовой планируют построить к лету 2024 года

«Мы в тесном контакте с Алиной Загитовой, она сегодня сюда приедет и будет здесь эти дни, завершили техническое задание, все с ней согласовано, какие где помещения. Надеюсь, начнем строительство в начале следующего года и тогда же и закончим.



У нас быстро строят, за шесть-семь месяцев должны закончить. Место определено. Все зависит от финансовых возможностей республики. Хотим, чтобы это был методический центр, чтобы звезды появлялись не только в Казани, но и в других городах республики», — приводит слова первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова «РИА Новости Спорт».