Призеры Олимпиады фигуристы Морозов и Тарасова объявили о завершении карьеры

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, спортсмены выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.

На Играх в Пекине пара по итогам двух программ показала результат 239,25 балла, на 0,53 балла уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, побившим мировой рекорд.

Тарасова и Морозов стали двукратными серебряными призерами чемпионатов мира (2018, 2019), двукратными победителями (2017, 2018) и трехкратными серебряными призерами (2019, 2020, 2022) чемпионатов Европы.