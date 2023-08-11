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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Тутберидзе наградили орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ее подопечными были олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, серебряный призер в одиночном катании Александра Трусова, а также серебряные призеры в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Награду вручил министр спорта Олег Матыцин. Тутберидзе должна была получить орден еще в марте, но тогда тренер не смогла приехать из-за болезни.

Вместе с Тутберидзе Орден Александра Невского получил олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Василий Первухин. Также награды получили другие представители тренерского цеха отечественного фигурного катания: Сергею Дудакову и Александру Жулину вручили орден Почета, а Даниилу Глейхенгаузу — орден Дружбы.

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 Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Источник: Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию
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