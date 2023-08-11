Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Тутберидзе наградили орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ее подопечными были олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, серебряный призер в одиночном катании Александра Трусова, а также серебряные призеры в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Награду вручил министр спорта Олег Матыцин. Тутберидзе должна была получить орден еще в марте, но тогда тренер не смогла приехать из-за болезни.