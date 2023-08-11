Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.
Тутберидзе наградили орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ее подопечными были олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, серебряный призер в одиночном катании Александра Трусова, а также серебряные призеры в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Награду вручил министр спорта Олег Матыцин. Тутберидзе должна была получить орден еще в марте, но тогда тренер не смогла приехать из-за болезни.
Вместе с Тутберидзе Орден Александра Невского получил олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Василий Первухин. Также награды получили другие представители тренерского цеха отечественного фигурного катания: Сергею Дудакову и Александру Жулину вручили орден Почета, а Даниилу Глейхенгаузу — орден Дружбы.