Загитова и Щербакова появились на красной дорожке в вечерних платьях
Олимпийские чемпионки в одиночном фигурном катании Алина Загитова и Анна Щербакова посетили церемонию вручения премии журнала Voice «Главные лица».
Олимпийские чемпионки в одиночном фигурном катании Алина Загитова и Анна Щербакова посетили церемонию вручения премии журнала Voice «Главные лица».
Премия посвящена самым известным деятелям кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса 2023 года.
21-летняя Загитова предстала на красной дорожке в черном кружевном мини-платье. Наряд с открытыми плечами, корсетом и длинным шлейфом подчеркнул изящную фигуру девушки.
19-летняя Щербакова появилась в контрастном образе. Анна собрала волосы в гладкий хвост и сделала естественный макияж с пышными ресницами. Щербакова надела белое платье-миди с декольте и объемными рукавами.
В марте Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Загитова и Олимпийская чемпионка 2022 года в этой же дисциплине Щербакова попали на обложку этого журнала.