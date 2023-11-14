Загитова и Щербакова появились на красной дорожке в вечерних платьях

21-летняя Загитова предстала на красной дорожке в черном кружевном мини-платье. Наряд с открытыми плечами, корсетом и длинным шлейфом подчеркнул изящную фигуру девушки.

19-летняя Щербакова появилась в контрастном образе. Анна собрала волосы в гладкий хвост и сделала естественный макияж с пышными ресницами. Щербакова надела белое платье-миди с декольте и объемными рукавами.