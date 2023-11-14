Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Айлендерс
41
Все события
Фоторепортажи
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова и Щербакова появились на красной дорожке в вечерних платьях

Олимпийские чемпионки в одиночном фигурном катании Алина Загитова и Анна Щербакова посетили церемонию вручения премии журнала Voice «Главные лица».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Премия посвящена самым известным деятелям кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса 2023 года.

21-летняя Загитова предстала на красной дорожке в черном кружевном мини-платье. Наряд с открытыми плечами, корсетом и длинным шлейфом подчеркнул изящную фигуру девушки.
19-летняя Щербакова появилась в контрастном образе. Анна собрала волосы в гладкий хвост и сделала естественный макияж с пышными ресницами. Щербакова надела белое платье-миди с декольте и объемными рукавами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Загитова и Олимпийская чемпионка 2022 года в этой же дисциплине Щербакова попали на обложку этого журнала.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC
Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь