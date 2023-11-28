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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Ирина Роднина объяснила лишний вес Камилы Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РБК Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Из-за этого она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет», — сказала Роднина.

Впервые на проблемы Валиевой с лишним весом в сентябре обратила внимание жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.

На прошлой неделе Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. В произвольной программе 17-летняя фигуристка дважды упала и в общей сумме заработала 226,22 балла. Победа стала для нее первой в 2023 году.

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Ирина Роднина объяснила лишний вес Камилы Валиевой
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