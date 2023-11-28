Ирина Роднина объяснила лишний вес Камилы Валиевой

«У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Из-за этого она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет», — сказала Роднина.