Ирина Роднина объяснила лишний вес Камилы Валиевой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РБК Спорт».
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РБК Спорт».
«У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Из-за этого она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет», — сказала Роднина.
Впервые на проблемы Валиевой с лишним весом в сентябре обратила внимание жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
На прошлой неделе Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. В произвольной программе 17-летняя фигуристка дважды упала и в общей сумме заработала 226,22 балла. Победа стала для нее первой в 2023 году.