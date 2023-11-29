Загитова станет участницей экстремально-новогоднего шоу
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова сообщила, что станет участницей спортивно-экстремального шоу «Новогодняя история игрушек».
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова сообщила, что станет участницей спортивно-экстремального шоу «Новогодняя история игрушек».
— «Новогодняя история игрушек» — это уникальная елка, которая понравится и детям, и взрослым! В ней я расскажу свою историю не на языке льда и коньков, а совершенно другим, новым для меня способом, — написала Загитова в своем телеграм-канале.
Загитова также рассказала, что зрителей шоу ждет мотофристайл, воздушные гимнасты и акробаты, которые исполнят различные трюки.
21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.
В декабре 2019 года она объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.