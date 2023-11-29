Загитова станет участницей экстремально-новогоднего шоу

— «Новогодняя история игрушек» — это уникальная елка, которая понравится и детям, и взрослым! В ней я расскажу свою историю не на языке льда и коньков, а совершенно другим, новым для меня способом, — написала Загитова в своем телеграм-канале.

Загитова также рассказала, что зрителей шоу ждет мотофристайл, воздушные гимнасты и акробаты, которые исполнят различные трюки.

21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.