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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова станет участницей экстремально-новогоднего шоу

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова сообщила, что станет участницей спортивно-экстремального шоу «Новогодняя история игрушек».

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Источник: РИА "Новости"

— «Новогодняя история игрушек» — это уникальная елка, которая понравится и детям, и взрослым! В ней я расскажу свою историю не на языке льда и коньков, а совершенно другим, новым для меня способом, — написала Загитова в своем телеграм-канале.

Загитова также рассказала, что зрителей шоу ждет мотофристайл, воздушные гимнасты и акробаты, которые исполнят различные трюки.

21-летняя Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы.

В декабре 2019 года она объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.

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