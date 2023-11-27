Алина Загитова напугала сестру, та от страха упала на пол: видео
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова разыграла младшую сестру.
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова разыграла младшую сестру.
Загитова спряталась за одной из дверей, чтобы неожиданно выскочить, когда сестра — 15-летняя Сабина, будет проходить в комнату. Идея сработала, сестра Загитовой испугалась, поскользнулась и упала на пол, схватившись за ногу от боли.
«Алина, в здании», — написала Загитова под видео с камеры наблюдения, которое она выложила в своем телеграм-канале.
Подписчикам Загитовой понравилась выходка в адрес сестры. Некоторые расстроились из-за того, что видео было без звука. Кто-то посочувствовал Сабине, надеясь, что она не пострадала.
Ранее, Алина Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.