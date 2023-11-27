Алина Загитова напугала сестру, та от страха упала на пол: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fdfc0cfca64bfda5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239886" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова спряталась за одной из дверей, чтобы неожиданно выскочить, когда сестра — 15-летняя Сабина, будет проходить в комнату. Идея сработала, сестра Загитовой испугалась, поскользнулась и упала на пол, схватившись за ногу от боли.

«Алина, в здании», — написала Загитова под видео с камеры наблюдения, которое она выложила в своем телеграм-канале.

Подписчикам Загитовой понравилась выходка в адрес сестры. Некоторые расстроились из-за того, что видео было без звука. Кто-то посочувствовал Сабине, надеясь, что она не пострадала.

Ранее, Алина Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу.