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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова напугала сестру, та от страха упала на пол: видео

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова разыграла младшую сестру.

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Загитова спряталась за одной из дверей, чтобы неожиданно выскочить, когда сестра — 15-летняя Сабина, будет проходить в комнату. Идея сработала, сестра Загитовой испугалась, поскользнулась и упала на пол, схватившись за ногу от боли.

«Алина, в здании», — написала Загитова под видео с камеры наблюдения, которое она выложила в своем телеграм-канале.

Подписчикам Загитовой понравилась выходка в адрес сестры. Некоторые расстроились из-за того, что видео было без звука. Кто-то посочувствовал Сабине, надеясь, что она не пострадала.

Ранее, Алина Загитова рассказала, что думает о создании собственного ледового шоу.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и с тех пор принимает участие в основном в ледовых шоу и показательных выступлениях.

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 Алина Загитова напугала сестру, та от страха упала на пол: видео
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