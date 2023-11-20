События недели. Отбор на Евро-2024, куча травм и нестареющий Джокович

Матчи сборных

Настало время решающих отборочных матчей чемпионата Европы. За минувшую неделю путевки на Евро-2024 добыли еще восемь сборных: Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария и Сербия. Сербы сыграют на турнире впервые после распада Югославии.

Уикенд был богат на любопытные результаты. Сборная Франции вышла основным составом на матч против Гибралтара и одержала крупнейшую победу в истории — 14:0. Португалия закончила отбор с 10 победами в 10 матчах, а Роналду забил свой 128-й гол за сборную. Капитан португальцев до последнего претендовал на звание лучшего бомбардира отбора, но бомбардирскую гонку выиграл Ромелу Лукаку, который за один тайм отгрузил покер в ворота Азербайджана. УЕФА, кстати, уже презентовал официальный мяч турнира.

В Южной Америке уже в разгаре отбор на следующий чемпионат мира. 5-й тур принес сразу две сенсации: Аргентина была бита Уругваем, а Бразилия уступила Колумбии. В ночь на среду Бразилия и Аргентина схлестнутся между собой на «Маракане».

Эпидемия травм

Вызовы в сборную зачастую сопряжены с травмами, но на этот раз повреждения косили игроков интенсивнее обычного. В общей сложности с травмами из своих сборных вернутся около десяти заметных футболистов.

Главными жертвами «эпидемии» стали полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга (разрыв боковой связки колена), его одноклубник Винисиус Жуниор (разрыв двуглавой мышцы бедра) и полузащитник «Барселоны» Гави (разрыв передней крестообразной связки). Если первые два, скорее всего, еще смогут сыграть в этом сезоне, то 19-летний испанец рискует пропустить Евро-2024 и Олимпиаду.

Джуд Беллингем из-за вывиха плеча не поехал в расположение сборной Англии, однако его имя все равно было на слуху. Новоиспеченный лидер «Реала» получил награду Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту в Европе.

Разогрев перед сборной России

РПЛ ушла на перерыв сборных, но болельщикам было на что посмотреть. «Динамо» сыграло товарищеский матч с медиакомандой 2DROTS, причем «бело-голубые» вышли на игру основным составом. А «Локомотив» и ЦСКА провели ретро-матч, приуроченный к годовщине золотой игры чемпионата России 2002 года. Автором единственного забитого мяча, как и 21 год назад, стал капитан «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.

«Зенит» не очень удачно съездил в Баку, где уступил местному клубу «Нефтчи». Две легенды петербургского клуба на минувшей неделе потеряли работу — Зырянова отправили в отставку с поста главного тренера «Черноморца», а Кержакова уволили из сербского «Спартака».

В Англии считают деньги

«Эвертон» потерял 10 очков в турнирной таблице АПЛ и опустился на предпоследнее, 19-е место. Клуб нарушил правила финансового фэйр-плей — во время пандемии его убытки превысили допустимые лигой значения. «Эвертон» заявил о намерении обжаловать решение о снятии с него очков, а клубы, которые вылетели из АПЛ в прошлом сезоне, готовят против «ирисок» коллективный иск на 300 млн фунтов.

Вслед за «Эвертоном» очки могут потерять «Челси» и «Манчестер Сити» — их тоже подозревают в финансовых нарушениях. Причем махинации лондонцев связаны с периодом Абрамовича. А вот «Ман Сити» пока чувствует себя комфортно — клуб отчитался о рекордных доходах в истории английского футбола.

Панарин не может остановиться

На минувшей неделе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки на одну шайбу. До рекорда легендарного канадца осталось 67 шайб, а вот до отметки 1500 результативных баллов за карьеру в регулярках — всего три очка.

Артемий Панарин набирал очки во всех 15 играх нового сезона и присвоил себе два рекорда по продолжительности результативной серии с начала сезона — среди игроков «Рейнджерс» и среди российских игроков. Первый держался целых 50 лет, второй — 30. Панарин находится в шикарной форме и пока его результативной серии конца не видно — за последний месяц он лишь дважды ограничивался одним набранным баллом.

В США назвали имена действующих хоккеистов, которые после окончания имеют серьезные шансы на попадание в Зал славы. Там и Овечкин, и Панарин, и еще семь российских игроков.

Скандальная победа СКА

«Авангард» серьезно поправил свое турнирное положение, одержав девятую побед кряду. Омичи поднялись на вторую строчку на Востоке — могли бы занять и первую, но «Металлург» тоже не проигрывает и идет на серии из семи побед. Пятую победу подряд одержал СКА, но последний успех над «Локомотивом» получился очень спорным. Судья отменил гол в ворота гостей на последней секунде, что привело к грандиозному скандалу.

Также на минувшей неделе в КХЛ прошло сразу два дерби. «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне выиграл «зеленое дерби» у «Ак Барса», а «Адмирал» и «Амур» разыграли первое дальневосточное дерби, победителем из которого вышли владивостокцы. Уникальным достижением успел отметиться нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, который стал вторым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 900 набранных очков. А нападающий «Спартака» Николай Голдобин уже на экваторе регулярного чемпионата обновил снайперский рекорд московского клуба в КХЛ.

Новый король Итогового турнира

Новак Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир АТР и стал самым титулованным чемпионом, обойдя по победам Роджера Федерера. Медведев добрался до полуфинала, где в третий раз за полтора месяца проиграл итальянцу Синнеру.

Андрей Рублев проиграл на Итоговом турнире все три матча, но стал главным поставщиком хайлайтов с этого турнира. Самым ярким стал момент, где россиянин после неудачного начала второго сета с Алькарасом сделал себе теннисной ракеткой «массаж коленного сустава».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=52a439a1f01ab232&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239779" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОК и WADA — против Игр дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал страны не отправлять сборные на Игры Дружбы в России. С похожим заявлением выступило и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), отметив, что Россия не может проводить такие соревнования. Судя по всему, две крупнейшие международные организации на полном серьезе намерены отменить Игры Дружбы и пойти на очередную конфронтацию с российским спортом.

Усик и Фьюри подерутся в феврале

Стала известна дата чемпионского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Они подерутся 17 февраля в Эр-Рияде. Непобедимые боксеры даже провели пресс-конференцию, а затем потолкались во время битвы взглядов.

Наряд Загитовой

Источник: Соцсети

На этой неделе Алины Загитовой было как никогда много. Все началось с того, что олимпийская чемпионка 2018 года на одном из светских мероприятий появилась в откровенном вечернем платье. Также она презентовала свою линию одежды, передала привет хейтерам и порассуждала о создании собственного ледового шоу.