События недели. Отбор на Евро-2024, куча травм и нестареющий Джокович
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Настало время решающих отборочных матчей чемпионата Европы. За минувшую неделю путевки на Евро-2024 добыли еще восемь сборных: Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария и Сербия. Сербы сыграют на турнире впервые после распада Югославии.
Уикенд был богат на любопытные результаты. Сборная Франции вышла основным составом на матч против Гибралтара и одержала крупнейшую победу в истории — 14:0. Португалия закончила отбор с 10 победами в 10 матчах, а Роналду забил свой 128-й гол за сборную. Капитан португальцев до последнего претендовал на звание лучшего бомбардира отбора, но бомбардирскую гонку выиграл Ромелу Лукаку, который за один тайм отгрузил покер в ворота Азербайджана. УЕФА, кстати, уже презентовал официальный мяч турнира.
В Южной Америке уже в разгаре отбор на следующий чемпионат мира. 5-й тур принес сразу две сенсации: Аргентина была бита Уругваем, а Бразилия уступила Колумбии. В ночь на среду Бразилия и Аргентина схлестнутся между собой на «Маракане».
Вызовы в сборную зачастую сопряжены с травмами, но на этот раз повреждения косили игроков интенсивнее обычного. В общей сложности с травмами из своих сборных вернутся около десяти заметных футболистов.
Главными жертвами «эпидемии» стали полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга (разрыв боковой связки колена), его одноклубник Винисиус Жуниор (разрыв двуглавой мышцы бедра) и полузащитник «Барселоны» Гави (разрыв передней крестообразной связки). Если первые два, скорее всего, еще смогут сыграть в этом сезоне, то 19-летний испанец рискует пропустить Евро-2024 и Олимпиаду.
Джуд Беллингем из-за вывиха плеча не поехал в расположение сборной Англии, однако его имя все равно было на слуху. Новоиспеченный лидер «Реала» получил награду Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту в Европе.
РПЛ ушла на перерыв сборных, но болельщикам было на что посмотреть. «Динамо» сыграло товарищеский матч с медиакомандой 2DROTS, причем «бело-голубые» вышли на игру основным составом. А «Локомотив» и ЦСКА провели ретро-матч, приуроченный к годовщине золотой игры чемпионата России 2002 года. Автором единственного забитого мяча, как и 21 год назад, стал капитан «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.
«Зенит» не очень удачно съездил в Баку, где уступил местному клубу «Нефтчи». Две легенды петербургского клуба на минувшей неделе потеряли работу — Зырянова отправили в отставку с поста главного тренера «Черноморца», а Кержакова уволили из сербского «Спартака».
«Эвертон» потерял 10 очков в турнирной таблице АПЛ и опустился на предпоследнее, 19-е место. Клуб нарушил правила финансового фэйр-плей — во время пандемии его убытки превысили допустимые лигой значения. «Эвертон» заявил о намерении обжаловать решение о снятии с него очков, а клубы, которые вылетели из АПЛ в прошлом сезоне, готовят против «ирисок» коллективный иск на 300 млн фунтов.
Вслед за «Эвертоном» очки могут потерять «Челси» и «Манчестер Сити» — их тоже подозревают в финансовых нарушениях. Причем махинации лондонцев связаны с периодом Абрамовича. А вот «Ман Сити» пока чувствует себя комфортно — клуб отчитался о рекордных доходах в истории английского футбола.
На минувшей неделе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки на одну шайбу. До рекорда легендарного канадца осталось 67 шайб, а вот до отметки 1500 результативных баллов за карьеру в регулярках — всего три очка.
Артемий Панарин набирал очки во всех 15 играх нового сезона и присвоил себе два рекорда по продолжительности результативной серии с начала сезона — среди игроков «Рейнджерс» и среди российских игроков. Первый держался целых 50 лет, второй — 30. Панарин находится в шикарной форме и пока его результативной серии конца не видно — за последний месяц он лишь дважды ограничивался одним набранным баллом.
В США назвали имена действующих хоккеистов, которые после окончания имеют серьезные шансы на попадание в Зал славы. Там и Овечкин, и Панарин, и еще семь российских игроков.
«Авангард» серьезно поправил свое турнирное положение, одержав девятую побед кряду. Омичи поднялись на вторую строчку на Востоке — могли бы занять и первую, но «Металлург» тоже не проигрывает и идет на серии из семи побед. Пятую победу подряд одержал СКА, но последний успех над «Локомотивом» получился очень спорным. Судья отменил гол в ворота гостей на последней секунде, что привело к грандиозному скандалу.
Также на минувшей неделе в КХЛ прошло сразу два дерби. «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне выиграл «зеленое дерби» у «Ак Барса», а «Адмирал» и «Амур» разыграли первое дальневосточное дерби, победителем из которого вышли владивостокцы. Уникальным достижением успел отметиться нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, который стал вторым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 900 набранных очков. А нападающий «Спартака» Николай Голдобин уже на экваторе регулярного чемпионата обновил снайперский рекорд московского клуба в КХЛ.
Новак Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир АТР и стал самым титулованным чемпионом, обойдя по победам Роджера Федерера. Медведев добрался до полуфинала, где в третий раз за полтора месяца проиграл итальянцу Синнеру.
Андрей Рублев проиграл на Итоговом турнире все три матча, но стал главным поставщиком хайлайтов с этого турнира. Самым ярким стал момент, где россиянин после неудачного начала второго сета с Алькарасом сделал себе теннисной ракеткой «массаж коленного сустава».
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал страны не отправлять сборные на Игры Дружбы в России. С похожим заявлением выступило и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), отметив, что Россия не может проводить такие соревнования. Судя по всему, две крупнейшие международные организации на полном серьезе намерены отменить Игры Дружбы и пойти на очередную конфронтацию с российским спортом.
Стала известна дата чемпионского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Они подерутся 17 февраля в Эр-Рияде. Непобедимые боксеры даже провели пресс-конференцию, а затем потолкались во время битвы взглядов.
На этой неделе Алины Загитовой было как никогда много. Все началось с того, что олимпийская чемпионка 2018 года на одном из светских мероприятий появилась в откровенном вечернем платье. Также она презентовала свою линию одежды, передала привет хейтерам и порассуждала о создании собственного ледового шоу.