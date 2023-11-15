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19:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Рублев потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP

В матче второго тура группового этапа российский теннисист уступил второй ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу.

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На проходящем в итальянском Турине Итоговом турнире ATP Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах — 5:7, 2:6.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время матча с Алькарасом россиянин до крови разбил колено ракеткой. Во втором сете после проигранного на своей подаче гейма российский Рублев несколько ударил ракеткой по колену, после чего из образовавшейся раны пошла кровь.

В первом матче Итогового турнира Андрей Рублев проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву — 4:6, 2:6.

В третьем матче группового турнира Рублеву предстоит встреча с представителем Германии Александром Зверевым, который в первом туре в трех сетах переиграл Алькараса (7:6 (7:3), 3:6, 4:6).

Таким образом, занимающий пятую строчку мирового рейтинга Андрей Рублев потерял шансы на выход из группы на Итоговом турнире ATP.

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