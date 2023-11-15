Андрей Рублев потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP

На проходящем в итальянском Турине Итоговом турнире ATP Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах — 5:7, 2:6.

Во время матча с Алькарасом россиянин до крови разбил колено ракеткой. Во втором сете после проигранного на своей подаче гейма российский Рублев несколько ударил ракеткой по колену, после чего из образовавшейся раны пошла кровь.