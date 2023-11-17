В WADA заявили, что Россия не может проводить Игры дружбы

"Россия в 2024 году хочет организовать мультиспортивные соревнования — Игры дружбы, они будут проводиться вне рамок спортивного сообщества, даже глава организационного комитета возглавляет федерацию, которая только что потеряла признание спортивного движения. Мы не знакомы со всеми деталями, но считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества.

Там не будет Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, которая могла бы мониторить ситуацию. Поэтому мы считаем, что спортсмены не могут быть уверенными в том, что они будут соревноваться на должном уровне. Кроме того, кодекс WADA четко говорит, что основные события не могут проводиться в странах, чьи агентства лишены статуса соответствия. Сейчас страна лишена его, и это дело находится в Спортивном арбитражном суде. Такое развитие событий идет вразрез с принципами, которые есть в кодексе организации, но мы пока не знаем, к чему это все может привести", — приводит слова генерального директора организации Оливье Ниггли ТАСС.