В МОК призвали НОК отказаться от участия в Играх дружбы
Международный олимпийский комитет призвал не принимать участия в Играх дружбы национальные олимпийские комитеты, сообщает портал Inside the games.
Международный олимпийский комитет призвал не принимать участия в Играх дружбы национальные олимпийские комитеты, сообщает портал Inside the games.
В МОК отмечают, что участие в Играх дружбы нарушает рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.
«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — приводит слова директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда Inside the games.
Летом глава МОК Томас Бах заявил, что Россия «пытается организовать политизированные спортивные соревнования».
Президент РФ принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.