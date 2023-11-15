В МОК призвали НОК отказаться от участия в Играх дружбы

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — приводит слова директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда Inside the games.