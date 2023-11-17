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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

С «Эвертона» сняли 10 очков в чемпионате Англии за финансовые нарушения

Английская Премьер-лига (АПЛ) сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Эвертон» нарушил правила лиги о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). В период с 2018-го по 2021 год клуб из Ливерпуля понес финансовые потери в размере 304 млн фунтов. В один из отчетных периодов годовые потери клуба превысили максимально допустимую в АПЛ сумму в 105 млн фунтов.

«Независимая комиссия немедленно лишила “Эвертон” 10 очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивого развития английской Премьер-лиги. Ранее в этом году Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил финансовый фэйр-плей на период, заканчивающийся сезоном-2021/2022, но масштабы нарушения остались спорными.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что ФК “Эвертон” за соответствующий период потратил 124,5 млн фунтов стерлингов, что превысило допустимый порог в 105 млн. Комиссия пришла к выводу, что следует наложить спортивную санкцию в виде лишения 10 очков», — сказано в заявлении АПЛ.

После снятия очков «Эвертон» опустился в турнирной таблице АПЛ с 14-го на 19-е место. В активе «ирисок» теперь всего четыре очка — они лишь по разнице мячей опережают идущий на последнем месте «Бернли». От спасительного 17-го места «Эвертон» отделяет пять баллов.

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С «Эвертона» сняли 10 очков в чемпионате Англии за финансовые нарушения
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