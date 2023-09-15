«Эвертон» продан компании из США за 685 млн долларов

Как сообщает Reuters, контрольный пакет акций «Эвертона» (94,1%) приобретен американской компанией «777 Partners».

По информации источника, сумма сделки составила 685 млн долларов.

Сделка будет завершена в четвертом квартале 2023 года, и все еще нуждается в одобрении регулирующих органов, в том числе АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому контролю.

«777 Partners» — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в Майами. В ее структуру, помимо «Эвертона», входит несколько футбольных клубов с разных континентов. А именно: итальянский «Дженоа», испанская «Севилья», немецкая «Герта», бельгийский «Стандард», французский «Ред Стар», бразильский «Васко да Гама» и австралийский «Мельбурн Виктори».