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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эвертон» продан компании из США за 685 млн долларов

Иранский бизнесмен Фархад Мошири, владевший клубом из Ливерпуля с 2016 года, продал контрольный пакет акций.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Reuters, контрольный пакет акций «Эвертона» (94,1%) приобретен американской компанией «777 Partners».

По информации источника, сумма сделки составила 685 млн долларов.

Сделка будет завершена в четвертом квартале 2023 года, и все еще нуждается в одобрении регулирующих органов, в том числе АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому контролю.

«777 Partners» — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в Майами. В ее структуру, помимо «Эвертона», входит несколько футбольных клубов с разных континентов. А именно: итальянский «Дженоа», испанская «Севилья», немецкая «Герта», бельгийский «Стандард», французский «Ред Стар», бразильский «Васко да Гама» и австралийский «Мельбурн Виктори».

«Эвертон» неудачно стартовал в новом сезоне Английской Премьер-лиги, набрав лишь 1 очко после 4 туров нового сезона.

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 «Эвертон» продан компании из США за 685 млн долларов
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