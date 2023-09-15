Названы лучший футболист и тренер чемпионата Англии в августе

Мэддисон стал лауреатом данной награды впервые в карьере. 26-летний англичанин провел в августе три матча, в которых забил гол и отдал две голевые передачи. В борьбе за награду он обошел полузащитников Родри («Манчестер Сити») и Каору Митому («Брайтон»), а также нападающих Тайво Авоньи («Ноттингем Форест»), Джаррода Боуэна («Вест Хэм») и Бриана Мбемо («Брентфорд»).

Лучшим среди тренеров также стал представитель «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу. Под руководством 58-летнего австралийского специалиста лондонцы одержали две победы и один матч свели вничью. После четырех туров АПЛ «шпоры» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Манчестер Сити».