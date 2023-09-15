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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы лучший футболист и тренер чемпионата Англии в августе

Полузащитник «Тоттенхэм» Джеймс Мэддисон признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги (АПЛ) в августе. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Источник: Английская Премьер-лига

Мэддисон стал лауреатом данной награды впервые в карьере. 26-летний англичанин провел в августе три матча, в которых забил гол и отдал две голевые передачи. В борьбе за награду он обошел полузащитников Родри («Манчестер Сити») и Каору Митому («Брайтон»), а также нападающих Тайво Авоньи («Ноттингем Форест»), Джаррода Боуэна («Вест Хэм») и Бриана Мбемо («Брентфорд»).

Лучшим среди тренеров также стал представитель «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу. Под руководством 58-летнего австралийского специалиста лондонцы одержали две победы и один матч свели вничью. После четырех туров АПЛ «шпоры» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Манчестер Сити».

Примечательно, что Мэддисон и Постекоглу пришли в клуб минувшим летом. Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера» за 46,3 млн евро, а Постекоглу возглавил команду, покинув «Селтик».

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