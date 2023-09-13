Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон планирует обратиться к психологу

«На поле я счастливый парень, командный игрок, стараюсь помогать по мере возможности. Но иногда все происходит не так, как ты хочешь. Я думаю, что немного мешает то, что происходит за пределами поля. Даже если ты хочешь сделать все правильно, в итоге все идет не так. Я собираюсь сосредоточиться на клубе, буря миновала.



За последние пять месяцев я пережил неспокойное время вне поля. Я возвращаюсь в Англию и собираюсь посетить психолога. Я сделаю это для того, чтобы стать сильнее. Теперь все налаживается дома. Люди, которые думали только о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом, я уверен, что в “Тоттенхэме” у меня все получится и я снова добьюсь успеха», — приводит слова Ришарлисона издание Globo Esporte.