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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон планирует обратиться к психологу

Форвард сборной Бразилии и клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон признался, что планирует обратиться к психологу, когда вернется в Англию.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Футболист рассказал, что в последние месяцы его мучило не только отсутствие голов, но и проблемы вне поля. Он заявил, что по возвращении в Англию планирует обратиться за психологической помощью.

«На поле я счастливый парень, командный игрок, стараюсь помогать по мере возможности. Но иногда все происходит не так, как ты хочешь. Я думаю, что немного мешает то, что происходит за пределами поля. Даже если ты хочешь сделать все правильно, в итоге все идет не так. Я собираюсь сосредоточиться на клубе, буря миновала.

За последние пять месяцев я пережил неспокойное время вне поля. Я возвращаюсь в Англию и собираюсь посетить психолога. Я сделаю это для того, чтобы стать сильнее. Теперь все налаживается дома. Люди, которые думали только о моих деньгах, ушли. Теперь все пойдет своим чередом, я уверен, что в “Тоттенхэме” у меня все получится и я снова добьюсь успеха», — приводит слова Ришарлисона издание Globo Esporte.

Недавно Ришарлисон расстался со своим агентом Ренато Веласко, который работал с ним с самого начала его карьеры.

В 2023 году бразильский нападающий забил два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную Бразилии.

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