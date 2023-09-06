«Зенит» занял 33 место в рейтинге клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

На первом месте в рейтинге оказался «Манчестер Юнайтед», чей трансферный баланс составил — € 1,398 млрд. На втором месте — «Челси» с балансом — €1,033 млрд, на третьем — «ПСЖ» с — €1,01 млрд. Самый лучший баланс у португальской «Бенфики» — + € 764 млн.

В десятке клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет оказалось сразу семь английских клубов. Кроме «Челси» и «МЮ» это: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».