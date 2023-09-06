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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» занял 33 место в рейтинге клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory опубликовал список из европейских клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет.

Манчестер Юнайтед
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На первом месте в рейтинге оказался «Манчестер Юнайтед», чей трансферный баланс составил — € 1,398 млрд. На втором месте — «Челси» с балансом — €1,033 млрд, на третьем — «ПСЖ» с — €1,01 млрд. Самый лучший баланс у португальской «Бенфики» — + € 764 млн.

В десятке клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет оказалось сразу семь английских клубов. Кроме «Челси» и «МЮ» это: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Источник: CIES

Российский футбольный клуб «Зенит» занял 33-е место в рейтинге с отрицательным балансом — € 116 млн. Других клубов из России среди ста приведенных команд нет.

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