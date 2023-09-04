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26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20Великий Буффон
13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью, ситуация с Алиной Горбачевой, начало сезона КХЛ, наши теннисисты на US Open, рекорд Ферстаппена

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Источник: РИА "Новости"

Прошел 7-й тур Российской Премьер-лиги

Матч между ЦСКА и «Зенитом» закончился вничью. Армейцы вели большую часть матча, а после того, как Дуглас Сантос сравнял счет, на поле случилась потасовка. «Краснодар» также в принципиальном противостоянии обыграл «Спартак» и упрочил свое лидерство в чемпионате. «Ростов» в домашнем матче уступил «Динамо». Московский клуб, на неделе лишившийся еще одного игрока — защитника Сабы Сазонова, который перешел в «Торино», делит 2−4 место с «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Футбольный уик-энд в Европе принес интересные результаты

Гол Райса в дополнительное время принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ. «Челси», несмотря на совершенные в межсезонье дорогостоящие трансферы, вновь уступил, на сей раз «Ноттингем Форесту».

«Барселона» вырвала победу в концовке матча с «Осасуной» (2:1) благодаря голу Роберта Левандовского с пенальти. Также на самых последних минутах игры с «Хетафе» гол Беллингема принес три очка мадридскому «Реалу».

Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в новом сезоне, а его клуб пробился в основной раунд Лиги конференций. Далер Кузяев вновь забил за «Гавр». Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

Главные события в российском фигурном катании

Поиски 16-летней чемпионки страны среди юниоров Алины Горбачевой завершилась хэппи-эндом. Юная спортсменка переночевала в подъезде и была обнаружена в кинотеатре. После обнаружения Алина Горбачева назвала причины своего побега.

Серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова заявила, что не планирует соревноваться в сезоне-2023/24

Завершилась первая неделя Открытого чемпионата США по теннису

Двое российских теннисистов вышли во вторую неделю турнира Большого шлема. Даниил Медведев пока проиграл только один сет в трех раундах и в ⅛ финала встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Андрей Рублев на пути в ⅛ финала переиграл трех французских теннисистов (Артюр Казо, Гаэль Монфис и Артюр Риндеркнеш). В четвертом круге Рублев сразится с британцем Джеком Дрейпером.

Из российских теннисисток только Дарье Касаткиной удалось дойти до второй недели престижного турнира. Касаткина сразится с Ариной Соболенко. Теннисистка из Беларуси впервые в карьере станет первой ракеткой мира после того, как лидер женского рейтинга Ига Швентек сенсационно уступила Елене Остапенко из Латвии.

Начало сезона КХЛ

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ. Голкипер ЦСКА Иван Федотов, выйдя на лед, нарушил дисквалификацию ИИХФ.

СКА начал сезон победой над московским «Динамо».

Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии-2023. Победа стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который установил его в 2013 году в составе «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы.

Сенсации на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Испании, действующий чемпион мира уступила сборным Латвии и Канады и выбыла из борьбы за медали. Сборная Литвы нанесла первое поражение сборной США, которую на турнире возглавляет Стив Керр, главный тренер многократных чемпионов НБА «Голден Стейт Уорриорз».

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