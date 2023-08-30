Фигуристка Алина Горбачева назвала причины своего побега
Как сообщает Mash, фигуристка сбежала из дома из-за перегрузки тренировками, давления, выгорания и регулярных сравнений с Александрой Трусовой.
Как сообщает Mash, фигуристка сбежала из дома из-за перегрузки тренировками, давления, выгорания и регулярных сравнений с Александрой Трусовой.
По данным источника, Алина Горбачева почти сразу озвучила причину побега: она сильно устала. И своим поступком «хотела выразить протест».
На Алину давило увеличение количества тренировок, которых стало больше (шесть раз в неделю по 1,5 часа на льду, а также зал, ОФП, хореография и танцы). Также на фигуристку давил тот факт, что она выиграла юниорский чемпионат России в прошлом году. При этом новый сезон она начала с травмы, что ударило по психике Горбачевой.
По данным Mash, семью чемпионки России среди юниоров теперь предстоит мониторить органам опеки. Следственный комитет уже заявил, что все равно будет проверять обстоятельства происшествия.
29 августа стало известно, что мать Алины Горбачевой обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Проводились масштабные поисковые работы неподалеку от «Чкалов Арены», где спортсменка тренируется. Вечером того же дня юная фигуристка была обнаружена.