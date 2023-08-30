Фигуристка Алина Горбачева назвала причины своего побега

На Алину давило увеличение количества тренировок, которых стало больше (шесть раз в неделю по 1,5 часа на льду, а также зал, ОФП, хореография и танцы). Также на фигуристку давил тот факт, что она выиграла юниорский чемпионат России в прошлом году. При этом новый сезон она начала с травмы, что ударило по психике Горбачевой.