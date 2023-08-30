Фигуристка Алина Горбачева сделала заявление после своего исчезновения

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева в соцсетях.

О пропаже 16-летней фигуристки стало известно днем во вторник. Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь в понедельник около 19 часов ушла с катка на «Чкалов Арене» и пропала.

Через некоторое время появилось сообщение, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой, после чего водолазы начали работу по поиску фигуристки в Москве-реке. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки, а позднее возбудил уголовное дело об убийстве.

Вечером прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе, в которое фигуристка заходила в районе часа дня. Около девяти часов вечера полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Как сообщил источник РИА Новости, ночь несовершеннолетняя фигуристка провела на лестничной площадке жилого дома, а утром ходила по ТЦ, магазинам и кафе.