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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Алина Горбачева сделала заявление после своего исчезновения

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева извинилась за то, что заставила людей переживать в связи с ее исчезновением.

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Источник: РИА "Новости"

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева в соцсетях.

О пропаже 16-летней фигуристки стало известно днем во вторник. Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь в понедельник около 19 часов ушла с катка на «Чкалов Арене» и пропала.

Через некоторое время появилось сообщение, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой, после чего водолазы начали работу по поиску фигуристки в Москве-реке. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки, а позднее возбудил уголовное дело об убийстве.

Вечером прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе, в которое фигуристка заходила в районе часа дня. Около девяти часов вечера полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Как сообщил источник РИА Новости, ночь несовершеннолетняя фигуристка провела на лестничной площадке жилого дома, а утром ходила по ТЦ, магазинам и кафе.

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