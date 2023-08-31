Защитник «Динамо» Сазонов перешел в «Торино»
«Торино» официально объявил о трансфере грузинского защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.
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«Торино» официально объявил о трансфере грузинского защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.
21-летний футболист подписал контракт на четыре года. Итальянский клуб заплатит за Сазонова три миллиона евро.
Ранее сообщалось, что после игры на чемпионате Европы среди игроков до 21 года Сазоновым заинтересовался ряд итальянских клубов, среди которых помимо «Торино» назывались «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».
Сазонов является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник перешел в московское «Динамо», за которое провел 44 матча и забил один мяч. Футболист имел право выступать за сборную России, но осенью 2022 года принял решение играть за сборную Грузии.