Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Фарул
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Сепси
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Струга
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Хартс
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Аякс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Генк
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Фиорентина
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Лилль
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Юнион
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Левски
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Осасуна
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Сочи
Локомотив
01
27.08
Крылья Советов
Балтика
21
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
26.08
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Динамо» Сазонов перешел в «Торино»

«Торино» официально объявил о трансфере грузинского защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

21-летний футболист подписал контракт на четыре года. Итальянский клуб заплатит за Сазонова три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что после игры на чемпионате Европы среди игроков до 21 года Сазоновым заинтересовался ряд итальянских клубов, среди которых помимо «Торино» назывались «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».

Сазонов является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник перешел в московское «Динамо», за которое провел 44 матча и забил один мяч. Футболист имел право выступать за сборную России, но осенью 2022 года принял решение играть за сборную Грузии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Женщина-вратарь стала лучшим игроком мужского хоккейного матча
В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь