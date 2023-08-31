Защитник «Динамо» Сазонов перешел в «Торино»

21-летний футболист подписал контракт на четыре года. Итальянский клуб заплатит за Сазонова три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что после игры на чемпионате Европы среди игроков до 21 года Сазоновым заинтересовался ряд итальянских клубов, среди которых помимо «Торино» назывались «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».