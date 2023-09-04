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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe включило российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева в сборную тура чемпионата Франции.

Монако
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: ФК «Гавр»

В 4-м туре французской Лиги 1 Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса», в котором его команда одержала победу со счетом 3:0. Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян», со счетом 3:0, и одержать первую победу в сезоне.

Ранее в издании L'Equipe назвали Кузяева царем.

Также в символическую сборную попали футболисты Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Марко Асенсио, Килиан Мбаппе, все они играют за «ПСЖ», Алиду Сейду из «Клермона», Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Мохамед Камара представляющие «Монако».

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 Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe
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