Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe
Французское издание L'Equipe включило российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева в сборную тура чемпионата Франции.
Монако
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Французское издание L'Equipe включило российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева в сборную тура чемпионата Франции.
В 4-м туре французской Лиги 1 Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса», в котором его команда одержала победу со счетом 3:0. Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян», со счетом 3:0, и одержать первую победу в сезоне.
Ранее в издании L'Equipe назвали Кузяева царем.
Также в символическую сборную попали футболисты Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Марко Асенсио, Килиан Мбаппе, все они играют за «ПСЖ», Алиду Сейду из «Клермона», Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Мохамед Камара представляющие «Монако».