Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe

В 4-м туре французской Лиги 1 Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса», в котором его команда одержала победу со счетом 3:0. Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян», со счетом 3:0, и одержать первую победу в сезоне.