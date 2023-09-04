В издании L'Equipe назвали Кузяева царем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник на сайте L'Equipe вышла статья под заголовком «Кузяев, Царь родился» с отсылкой на название фильма, получившего «Оскар», «Звезда родилась».

В воскресенье «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции со счетом 3:0. Кузяев забил гол, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду.

30-летний Кузяев перешел во французскую команду 12 июля. Соглашение с полузащитником рассчитано на два сезона.