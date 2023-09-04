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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В издании L'Equipe назвали Кузяева царем

Французская газета L'Equipe выпустила статью, в заголовке которой назвала российского полузащитника футбольного клуба «Гавр» Далера Кузяева царем.

Гавр
ЛорьянЧемпионат Франции: таблица и календарь
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В понедельник на сайте L'Equipe вышла статья под заголовком «Кузяев, Царь родился» с отсылкой на название фильма, получившего «Оскар», «Звезда родилась».

В воскресенье «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции со счетом 3:0. Кузяев забил гол, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду.

30-летний Кузяев перешел во французскую команду 12 июля. Соглашение с полузащитником рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года.

Гавр
3:0
Первый тайм: 0:0
Лорьян
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