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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордный показатель за 11 лет

Стоимость акций «Манчестер Юнайтед» уменьшилась на 21 процент после заявления владельцев клуба семьи Глейзеров о том, что они не собираются продавать клуб. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Источник: Reuters

За минувший вторник акции «Юнайтед» на нью-йоркской фондовой бирже рухнули с отметки 23,66 до 18,88 долларов за штуку. Это рекордное падение акций клуба с 2012 года, когда они были размещены на фондовом рынке.

Стремительное падение акций сократило рыночную капитализацию «Юнайтед» на 700 млн долларов. На момент закрытия торгов капитализация клуба оценивалась в 3,9 млрд долларов.

Ранее семья Глейзеров объявила, что не собирается продавать команду, так как не получила предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме. Летом они оценивали клуб в 7,5 млрд долларов.

Малкоьм Глейзер приобрел контрольный пакет «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 1,34 млрд долларов. После его смерти в 2014 году клуб перешел его детям — Авраму и Джоэлу Глейзерам.

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