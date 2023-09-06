Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордный показатель за 11 лет

За минувший вторник акции «Юнайтед» на нью-йоркской фондовой бирже рухнули с отметки 23,66 до 18,88 долларов за штуку. Это рекордное падение акций клуба с 2012 года, когда они были размещены на фондовом рынке.

Стремительное падение акций сократило рыночную капитализацию «Юнайтед» на 700 млн долларов. На момент закрытия торгов капитализация клуба оценивалась в 3,9 млрд долларов.

Ранее семья Глейзеров объявила, что не собирается продавать команду, так как не получила предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме. Летом они оценивали клуб в 7,5 млрд долларов.