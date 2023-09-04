На футболиста «МЮ» Антони в Бразилии завели дело о домашнем насилии
Полиция Сан-Паулу расследует дело о домашнем насилии со стороны игрока «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает UOL Esporte.
Полиция Сан-Паулу расследует дело о домашнем насилии со стороны игрока «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает UOL Esporte.
Антони совершал противоправные действия против своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин. На одной из видеозаписей расследования показана травма, на которой видны косточки пальцев Габриэлы.
«Антони захлопнул дверь дома и не позволял мне выйти, а у меня был поранен палец. Он забрал мой паспорт. Его мать и отчим даже удерживали его на футбольной площадке, окруженной забором. Он был расстроен, пытался любым способом выбраться с площадки, бросал мобильный телефон. Он сказал, что собирается убить меня, а потом убить себя», — заявила Габриэла Каваллин.
Сам футболист решил не комментировать ситуацию. Представитель игрока отметил, что дело является судебной тайной.
23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешел из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.
На счету Антони 16 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Бразилии.