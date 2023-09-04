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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

На футболиста «МЮ» Антони в Бразилии завели дело о домашнем насилии

Полиция Сан-Паулу расследует дело о домашнем насилии со стороны игрока «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает UOL Esporte.

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Источник: Reuters

Антони совершал противоправные действия против своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин. На одной из видеозаписей расследования показана травма, на которой видны косточки пальцев Габриэлы.

«Антони захлопнул дверь дома и не позволял мне выйти, а у меня был поранен палец. Он забрал мой паспорт. Его мать и отчим даже удерживали его на футбольной площадке, окруженной забором. Он был расстроен, пытался любым способом выбраться с площадки, бросал мобильный телефон. Он сказал, что собирается убить меня, а потом убить себя», — заявила Габриэла Каваллин.

Сам футболист решил не комментировать ситуацию. Представитель игрока отметил, что дело является судебной тайной.

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешел из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

На счету Антони 16 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Бразилии.

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