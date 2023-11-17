Гол Роналду помог Португалии обыграть Лихтенштейн
Сборная Португалии одержала выездную победу над Лихтенштейном (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.
Сборная Португалии одержала выездную победу над Лихтенштейном (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.
В составе португальцев забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (46') и Жоау Канселу (57'). На 82-й минуте еще один мяч забил нападающий Гонсалу Рамуш, но после просмотра видеоповтора он был отменен из-за офсайда.
Гол Роналду стал для него 128-м по счету за сборную и 10-м за национальную команду в этом году. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) — на 22.
Криштиану стал первым игроком в истории, забившим 10 голов за сборную в возрасте 38 лет. Кроме того, мяч в ворота Лихтенштейна позволил Роналду догнать по голам нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который является лидером бомбардирской гонки в отборе. На их счету теперь по 10 забитых мячей.
Сборная Португалии обеспечила себе попадание на чемпионат Европы еще в прошлом месяце. Португальцы выиграли все девять матчей в своей отборочной группе с общей разницей 34:2. Для достижения идеального результата подопечным Роберто Мартинеса осталось одержать домашнюю победу над сборной Исландии. Матч состоится в воскресенье, 19 ноября.