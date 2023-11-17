Гол Роналду помог Португалии обыграть Лихтенштейн

В составе португальцев забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (46') и Жоау Канселу (57'). На 82-й минуте еще один мяч забил нападающий Гонсалу Рамуш, но после просмотра видеоповтора он был отменен из-за офсайда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=861c326347adcf1b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239790" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Роналду стал для него 128-м по счету за сборную и 10-м за национальную команду в этом году. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) — на 22.

Криштиану стал первым игроком в истории, забившим 10 голов за сборную в возрасте 38 лет. Кроме того, мяч в ворота Лихтенштейна позволил Роналду догнать по голам нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который является лидером бомбардирской гонки в отборе. На их счету теперь по 10 забитых мячей.