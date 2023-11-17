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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Роналду помог Португалии обыграть Лихтенштейн

Сборная Португалии одержала выездную победу над Лихтенштейном (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

Португалия
ЛихтенштейнОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе португальцев забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (46') и Жоау Канселу (57'). На 82-й минуте еще один мяч забил нападающий Гонсалу Рамуш, но после просмотра видеоповтора он был отменен из-за офсайда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Роналду стал для него 128-м по счету за сборную и 10-м за национальную команду в этом году. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) — на 22.

Криштиану стал первым игроком в истории, забившим 10 голов за сборную в возрасте 38 лет. Кроме того, мяч в ворота Лихтенштейна позволил Роналду догнать по голам нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который является лидером бомбардирской гонки в отборе. На их счету теперь по 10 забитых мячей.

Сборная Португалии обеспечила себе попадание на чемпионат Европы еще в прошлом месяце. Португальцы выиграли все девять матчей в своей отборочной группе с общей разницей 34:2. Для достижения идеального результата подопечным Роберто Мартинеса осталось одержать домашнюю победу над сборной Исландии. Матч состоится в воскресенье, 19 ноября.

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0:2
Первый тайм: 0:0
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