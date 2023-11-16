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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В США назвали российских хоккеистов, которые могут попасть в Зал славы

Американский журналист Грег Вышински в своей новой статье на ESPN представил список из действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые после окончания карьеры могут попасть в хоккейный Зал славы.

Вашингтон
Питтсбург
Флорида
Тампа-Бэй
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Источник: AP 2023

Эксперт назвал имена 60 действующих хоккеистов, которые, по его мнению, имеют шансы на попадание в Зал славы после окончания карьеры. В список попали девять российских хоккеистов:

  • Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
  • Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);
  • Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
  • Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  • Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  • Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);
  • Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
  • Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
  • Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

В Зал славы хоккеист может войти только спустя три года после окончания карьеры. Вышински отмечает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достойны того, чтобы их имена включили в Зал славы сразу после окончания карьеры. Последним хоккеистом, кто попал в Зал славы, обойдя правило трех лет, был Уэйн Гретцки в 1999 году.

На данный момент в хоккейный Зал славы включены имена девяти советских и российских хоккеистов. Это Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019).

В понедельник, 13 ноября, в Торонто прошла последняя церемония введения в Зал хоккейной славы новых членов. В него вошли сразу три вратаря — Хенрик Лундквист (Швеция), Майк Вернон (США), Том Баррассо (Канада). Также туда попали канадские нападающие Пьер Тарджон и Каролин Уэллетт, канадский тренер Кен Хичкок и канадский генменеджер Пьер Лакруа.

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