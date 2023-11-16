В США назвали российских хоккеистов, которые могут попасть в Зал славы

Эксперт назвал имена 60 действующих хоккеистов, которые, по его мнению, имеют шансы на попадание в Зал славы после окончания карьеры. В список попали девять российских хоккеистов:

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

В Зал славы хоккеист может войти только спустя три года после окончания карьеры. Вышински отмечает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достойны того, чтобы их имена включили в Зал славы сразу после окончания карьеры. Последним хоккеистом, кто попал в Зал славы, обойдя правило трех лет, был Уэйн Гретцки в 1999 году.

На данный момент в хоккейный Зал славы включены имена девяти советских и российских хоккеистов. Это Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019).