От НХЛ до ФХР: чем занимается легендарный Павел Буре после окончания карьеры

Первую серьезную травму он получил в ноябре 1995 года — 25-летний Буре порвал крестообразные связки правого колена в матче с «Чикаго Блэкхокс». В августе 1996 года Буре готовился сыграть за сборную России на Кубке мира, но во время выставочной встречи у него случился рецидив. В марте 1999 года он порвал связки правого колена во второй раз, а в декабре 2002 года уже на левом колене разорвал мениск. В поздних интервью Буре говорил, что принял решение завершить карьеру после слов врачей о том, что третий разрыв связок на правом колене сделает его инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

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Буре сходу стал звездой в Северной Америке, но культовый статус в России он получил лишь в 1998 году. Это был его первый международный турнир в сборной — и сразу Олимпиада. Капитан команды забросил в Нагано девять шайб в шести матчах, включая исторические пять голов в полуфинале с финнами.

Павел Буре на Олимпиаде в Нагано | Источник: AP 2023

Россия в итоге так и не дотянулась до золотых медалей, а финал с чехами для многих болельщиков стал большой трагедией. Но даже с серебром Нагано Павел Буре стал именем нарицательным, которое окончательно ушло в массы. Спустя два года именем Буре даже назовут астероид.

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Официально о завершении карьеры Буре объявил в ноябре 2005 года, хотя свой последний матч провел еще в марте 2003 года, не доиграв в итоге даже до 32 лет. Для сравнения, его не менее легендарные партнеры по звену на молодежном чемпионате мира-1989 Могильный и Федоров закончили карьеру в НХЛ в 36 и в 39 лет соответственно.

Буре так и не смог поднять над головой Кубок Стэнли, что, безусловно, является одной из главных несправедливостей за всю историю хоккея.

Зато он сумел заработать более 66 млн долларов — колоссальные для хоккея деньги, особенно по тем временам.

Даже спустя 20 лет после завершения карьеры он все еще входит в четверку самых высокооплачиваемых россиян в истории заокеанской лиги.

Да, в итоге мне ни разу не удалось поднять над головой заветный Кубок Стэнли. Но я ни о чем не жалею и считаю, что у меня получилась достойная карьера. Павел Буре

Буре после окончания карьеры

Сразу после официального объявления о завершении карьеру Буре был назначен генеральным менеджером сборной России. Ему доверили привлечение в команду российских хоккеистов из-за океана для участия в Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Буре набрал в общей сложности 17 игроков из НХЛ, но так и не смог убедить приехать в команду Сергея Федорова, Александра Могильного и Сергея Зубова, которых очень хотел видеть в команде.

Олимпийский турнир сложился для сборной не лучшим образом. Выйдя из группы со второго места, подопечные Владимира Крикунова в четвертьфинале попали на канадцев, генменеджером которых был Уэйн Гретцки. Благодаря шайбам Овечкина и Ковалева сборная России одержала победу (2:0) и тогда казалось, что наши хоккеисты явно закончат турнир в медалях. Увы, в полуфинале россияне были беспощадно биты финнами (0:4), а в матче за бронзу уступили чехам (0:3). Сразу после турнира Буре подал в отставку, а эксперимент с распределением обязанностей в сборной был признан неудавшимся.

В октябре 2006 года Буре попал в неприятную историю во время полета из Москвы в Лос-Анджелес с промежуточной остановкой в Лондоне. Пилот British Airways принял именитого хоккеиста за футбольного фаната-хулигана и наотрез отказался поднимать самолет в воздух, из-за чего милиция была вынуждена снять Буре с рейса. Хоккеист подал на британскую авиакомпанию в суд, но вместо требуемых за моральный ущерб 20 млн долларов получил лишь 67 тыс. рублей.

В 2007 году Буре защитил кандидатскую диссертацию в Институте международного права и экономики имени Грибоедова и стал кандидатом юридических наук. Получив образование, Буре начал искать возможности для работы в российском хоккее. Сначала было сотрудничество с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), потом ходили слухи о том, что Буре может стать генменеджером омского «Авангарда» и даже родного ЦСКА. Но в итоге Буре стал куратором по развитию хоккея в Краснодарском крае и приложил руку к появлению в регионе хоккейного клуба «Сочи». За пять месяцев до дебюта команды в КХЛ Буре вышел из проекта, заявив, что не совпал с руководством клуба во взглядах на его будущее.

Изначально там были планы — сделать хорошую и сильную команду. Но в какой-то момент я почувствовал — нам не по пути. Павел Буре

В 2012 году запустился процесс увековечивания Буре в хоккейной истории. Его имя включили в Зал славы НХЛ и в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Павел Буре на церемонии введения в Зал славы IIHF | Источник: РИА "Новости"

Год спустя «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер Буре, сделав его первым российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен в НХЛ из обращения. В 2017 году Буре вместе с Федоровым, Дацюком и Овечкиным был включен НХЛ в список 100 лучших игроков в истории лиги.

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Буре принимал активное участие в жизни Ночной хоккейной лиги, популяризируя любительский хоккей в стране, а также активно продвигал идею перехода всего российского хоккея на маленькие площадки. В августе 2015 года он стал президентом Международной лиги легенд мирового хоккея. Лига была представлена игроками старше 45 лет, которые представляли сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии и Германии. Позднее турнир был переформатирован под клубные команды.

В 2017 году Буре вошел в наблюдательный совет ЦСКА и постепенно начал двигаться по внутренней иерархии Федерации хоккея России (ФХР). В 2021 году был назначен специальным представителем ФХР по международным делам и сменил Владислава Третьяка в совете IIHF. Ожидалось, что в 2022 году Буре сменит Третьяка также на посту президента ФХР, но Павел в последний момент отказался от борьбы за этот пост, ограничившись лишь местом в составе правления. В настоящий момент Буре является главным голосом российского хоккея в IIHF.

Буре также является постоянным хоккейным партнером Владимира Путина во время выставочных и товарищеских матчей команды «Легенды хоккея». Первый раз Буре и Путин сыграли вместе в январе 2014 года. С тех пор президент забросил более 60 шайб, львиную долю из которых с передач Буре. Особенно «Русская ракета» восхищается желанием первого лица страны встать на коньки после 60 лет и отдельно отмечает, что у него и хоккейных легенд прошлого «одинаковое игровое мышление».

Павел Буре с Владимиром Путиным | Источник: AP 2023

Долгое время у Буре было американское гражданство, которое он получил в 1999 году после обмена из «Ванкувера» во «Флориду». В 2016 году он решил от него отказаться и окончательно оборвать все свои связи с США. Тем не менее, младший брат Павла — Валерий — все еще имеет американский паспорт. Он проживает в Калифорнии, где вместе с американской актрисой Кэндис Кэмерон воспитывает троих детей и занимается виноделием.

Личная жизнь

Буре долгие годы оставался одним из самых завидных женихов России, и его личная жизнь широко обсуждалась в прессе. Известно, что уже через пять дней после прибытия в Северную Америку Буре расписался в Лас-Вегасе с американской манекенщицей Джейми Бон. Брак был фиктивным — его целью было упростить пребывание Буре в Северной Америке и получение рабочей визы. Инициатором этого хода был агент хоккеиста Виктор Нечаев — первый советский хоккеист в НХЛ, покинувший СССР еще в 1982 году.

Любопытно, что уже через несколько недель после свадьбы американское законодательство было изменено таким образом, что необходимость в фиктивном браке попросту отпала, и Буре мог спокойно жить и работать в США. Брак с Бон был вскоре расторгнут, а молодой хоккеист получил возможность полностью сосредоточиться на спортивной карьере.

В 1998 году Буре закрутил роман с малоизвестной актрисой Дан Брайан — бывшей подругой популярного американского актера Дэвида Духовны. Их отношения с перерывами длились несколько лет. Примерно в то же время Буре в Нью-Йорке впервые познакомился с восходящей звездой тенниса, 17-летней Анной Курниковой. На тот момент она уже года два как считалась девушкой Сергея Федорова. После обмена во «Флориду» Буре снял апартаменты в том же месте, где жила Курникова, и они стали проводить вместе много времени.

Все в итоге пришло к тому, что в феврале 2000 года Буре сделал Курниковой предложение. Поговаривали даже об обручальном кольце с бриллиантом за миллион долларов. Помолвка не состоялась из-за Федорова, который вовремя успел вернуть Курникову себе. Буре пережил неожиданный разрыв с Анной достаточно спокойно и уже в конце марта праздновал собственный день рождения в компании известной певицы Ириной Салтыковой.

В начале 00-х Буре плотно погрузился в светскую жизнь российской столицы. На поздних этапах карьеры он проводил немалое количество времени в Москве — во время межсезонья и во время восстановления от травм. В этот период ему приписывали романы с моделью Марией Кравцовой, певицей Катей Лель и телеведущей Ксенией Собчак. Тусовки и любовные похождения Буре продолжались до 2005 года, пока на отдыхе в Турции он не встретился с 18-летней моделью Алиной Хасановой — дочерью замдиректора автомобильного завода КАМАЗ.

Разница в возрасте в 15 лет не стала помехой, и 10 октября 2008 года Буре женился. Дата была выбрана не случайно, ведь десятый номер хоккеист носил на спине большую часть своей карьеры. Свадьба прошла в Майами, а спустя год церемонию повторили уже в Москве. До переезда в Россию большую часть времени супруги проводили в Майами. Там Алина окончила престижную кулинарную школу Le Cordon Bleu, а затем полностью сосредоточилась на воспитании детей и ведении домашнего хозяйства.

Буре с семьей | Источник: Соцсети

«Авторитет для людей, заботливый папа, прекрасный муж, опора и лучший друг. Хочу, чтобы у каждой женщины был “тот самый” мужчина, который умело сочетает в себе все перечисленные роли. За все годы, что мы вместе, не было ни одного момента, когда кто-то из нас пренебрегал отношением друг к другу или поддержкой. Между нами каждый день, каждую минуту и секунду — взаимная любовь, тотальное понимание и уверенность друг в друге», — так отзывается о своем муже Алина Буре.

24 апреля 2013 года в Майами у пары родился сын, которого назвали Павлом. Вопреки всеобщему убеждению, свое имя он получил не в честь отца, а в честь своего дальнего родственника — основателя часовой фирмы «Павел Буре», которая на рубеже XIX и XX веков поставляла часы Императорскому Двору.

Часы Буре в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

Восстанавливаясь от первой серьезной травмы колена в 1995 году, Буре предпринимал попытку возродить семейный бизнес. Он выпустил 50 золотых копий часов, которые были изготовлены для императорской семьи и продал их по 30 тыс. долларов. Еще три экземпляра Буре подарил президенту Борису Ельцину, премьер-министру Виктору Черномырдину и мэру Москвы Юрию Лужкову.

Пал Палыч был поставлен отцом на коньки уже в два года. Как признавался позже в интервью Буре, он сделал это из-за Уэйна Гретцки, который встал на коньки в этом же возрасте. В четыре года Буре-младший попал в хоккейную школу ЦСКА, где, как и отец, играет под 10-м номером. Пока в младшем Буре сквозь детский задор сложно разглядеть какие-то хоккейные черты его отца. До его потенциального дебюта за «Красную Армию» в МХЛ еще целых шесть лет.

Источник: Соцсети

20 июля 2015 года в семье Буре родился второй ребенок. Девочка получила необычное имя Палина — производное от родительских имен Павел и Алина. На этот раз роды проходили уже в Москве. 28 декабря 2018 года у Павла и Алины родился третий ребенок — дочь Анастасия. Сейчас семья проживает в особняке в знаменитом элитном поселке на Рублевском шоссе, который Буре скромно называет своей «дачей».

Отдельным сюжетом в жизни «Русской ракеты» являются его сложные отношения со своим отцом Владимиром Буре — четырехкратным олимпийским призером по плаванию в составе сборной СССР. Отец и сын не общаются уже на протяжении многих лет. В какой-то момент Павел заметил, что отец слишком щепетилен к его деньгам — он занимался рекламными проектами Павла и отслеживал немалые денежные потоки. Примечательно, что Владимир Буре является единственным обладателем Кубка Стэнли в их семье. Он дважды выигрывал этот трофей в составе «Нью-Джерси Девилз», где работал тренером по физподготовке.

Павел Буре с братом и отцом | Источник: Sport24

До сих пор не ясно, что стало поворотным моментом в их отношениях, но факт остается фактом — они не общаются до сих пор. Ситуация не изменилась даже после инсульта отца, который он пережил в 2017 году. При этом Буре-старший в отличных отношениях с женой Павла и проводит немало времени со своими внуками.

***

Для России Павел Буре навсегда останется всеобщим кумиром девяностых. Парни были в восторге от его игры, а девушки таяли от его внешности. При этом Буре в своей карьере так ничего не выиграл, кроме снайперских наград и чемпионата мира в 19 лет. Но многие все равно называют его лучшим хоккеистом в истории по визуальному впечатлению от игры, и такое определение максимально точно отражает его хоккейную карьеру. Он навсегда очаровывал всех, кому хоть раз удавалось увидеть «Русскую ракету» в действии.

Сейчас Павел Буре — человек высокого статуса, участвующий в рабочих встречах с министром спорта Олегом Матыциным и в нерабочих с президентом страны Владимиром Путиным. Спустя 20 лет после своего последнего матча в НХЛ он наконец-то добрался до серьезной должности и теперь сквозь призму своей великолепной карьеры имеет возможность помогать развитию хоккея в России.