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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эвертон» обжалует решение о снятии 10 очков

17 ноября появилась информация о том, что с «Эвертона» сняли 10 очков в чемпионате Англии за финансовые нарушения

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Пресс-служба «Эвертона» опубликовала официальное заявление по поводу принятых Премьер-лигой санкций.

«Футбольный клуб “Эвертон” одновременно шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется процесс апелляции, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом.

“Эвертон” утверждает, что он был открыт и прозрачен в предоставлении информации Премьер-лиге и всегда уважал честность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он действовал недобросовестно. Суровость и строгость санкции не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принимаемыми по любым другим делам, касающимся финансового фэйр-плей в АПЛ. “Эвертон” не может больше комментировать этот вопрос до завершения апелляционного процесса», — говорится в заявлении клуба.

После снятия очков «Эвертон» опустился в турнирной таблице АПЛ с 14-го на 19-е место. на счету клуба из Ливерпуля теперь всего четыре очка.

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 «Эвертон» обжалует решение о снятии 10 очков
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