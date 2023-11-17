«Эвертон» обжалует решение о снятии 10 очков

«Футбольный клуб “Эвертон” одновременно шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется процесс апелляции, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом.



“Эвертон” утверждает, что он был открыт и прозрачен в предоставлении информации Премьер-лиге и всегда уважал честность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он действовал недобросовестно. Суровость и строгость санкции не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.



Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принимаемыми по любым другим делам, касающимся финансового фэйр-плей в АПЛ. “Эвертон” не может больше комментировать этот вопрос до завершения апелляционного процесса», — говорится в заявлении клуба.