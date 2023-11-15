«Ман Сити» побил рекорд английских клубов по доходам за сезон
«Манчестер Сити» побил рекорд по доходам за сезон среди английских футбольных клубов, заработав по итогам прошлого сезона 712,8 млн фунтов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Манчестер Сити» побил рекорд по доходам за сезон среди английских футбольных клубов, заработав по итогам прошлого сезона 712,8 млн фунтов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что доходы «горожан» за прошедший сезон выросли на 99,8 млн фунтов. Основными источниками доходов «Сити» стали деньги от рекламы (341,4 млн), телетрансляций (299,4 млн), а также доходы от matchday (71,9 млн) — трат зрителей на стадионе в дни проведения домашних матчей. Предыдущий рекорд по доходам принадлежал «Манчестер Юнайтед» и составлял 648,4 млн фунтов.
Также «Ман Сити» потратил рекордные для Англии 422,9 млн фунтов на зарплаты. Больше выплачивает только «Барселона» — 571 млн евро (497,6 млн фунтов).
Итоговая прибыль «Ман Сити» за минувший сезон составила 80,4 млн фунтов, что почти вдвое превышает доход за предыдущий отчетный период.
Сезон 2022/23 стал самым успешным в истории «горожан». Клуб из Манчестера оформил требл, став победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.