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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА представил официальный мяч Евро-2024

Официальный матч турнира, который пройдет в Германии, получил название «FUSSBALLLIEBE», что означает «любовь к футболу».

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Источник: Пресс-служба УЕФА

УЕФА на своем сайте представил официальный мяч чемпионата Европы 2024 года.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир пройдет на стадионах десяти городов Германии. Чемпионат пройдет в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цвета.

Мяч изготовлен из более экологически чистых материалов на биологической основе, по сравнению с предыдущими. Каждый слой мяча был адаптирован для включения таких материалов, как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и каучук.

Впервые в истории чемпионатов Европы будет использоваться технология, которая будет обеспечивать отслеживание передвижений мяча и способствовать процессу принятия судейских решений с помощью VAR.

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УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
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