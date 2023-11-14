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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Беллингем покинул расположение сборной Англии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит заключительные матчи сборной Англии в отборочном турнире Евро-2024, сообщает пресс-служба национальной команды.

АнглияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

20-летний футболист, получивший травму плеча на прошлой неделе в матче с «Райо Вальекано», не сможет сыграть с Мальтой и Северной Македонией. Матчи пройдут 17 и 20 ноября соответственно.

Команда Гарета Саутгейта досрочно вышла в финальную часть Евро-2024.

Беллингем из-за вывиха плеча не принял участие в последнем матче Ла Лиги против Валенсии. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, он сможет вернуться на поле только через две недели.

В текущем сезоне Беллингем забил 10 голов в 11 матчах чемпионата Испании.

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