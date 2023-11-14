Беллингем покинул расположение сборной Англии

20-летний футболист, получивший травму плеча на прошлой неделе в матче с «Райо Вальекано», не сможет сыграть с Мальтой и Северной Македонией. Матчи пройдут 17 и 20 ноября соответственно.

Беллингем из-за вывиха плеча не принял участие в последнем матче Ла Лиги против Валенсии. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, он сможет вернуться на поле только через две недели.