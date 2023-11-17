Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy
Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Англии Джуд Беллингем стал лауреатом премии Golden Boy, сообщает издание Tuttosport.
Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Англии Джуд Беллингем стал лауреатом премии Golden Boy, сообщает издание Tuttosport.
Премия Golden Boy учреждена изданием Tuttosport в 2003 году. Она ежегодно вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года, который выступает в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
20-летний Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». В составе команды игрок провел 14 матчей в различных турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи. В прошлом году обладателем награды стал испанский полузащитник «Барселоны» Гави.
Ранее стало известно, что Беллингем пропустит заключительные матчи сборной Англии в отборочном турнире Евро-2024 из-за травмы плеча.