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19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy

Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Англии Джуд Беллингем стал лауреатом премии Golden Boy, сообщает издание Tuttosport.

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Премия Golden Boy учреждена изданием Tuttosport в 2003 году. Она ежегодно вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года, который выступает в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

20-летний Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». В составе команды игрок провел 14 матчей в различных турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи. В прошлом году обладателем награды стал испанский полузащитник «Барселоны» Гави.

Ранее стало известно, что Беллингем пропустит заключительные матчи сборной Англии в отборочном турнире Евро-2024 из-за травмы плеча.

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