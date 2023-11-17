У Камавинга разрыв боковой связки колена. Он выбыл из строя до следующего года
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выбыл из строя на два месяца, сообщает Marca.
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выбыл из строя на два месяца, сообщает Marca.
21-летний футболист получил повреждение в расположении сборной Франции.
«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой “Реала”, у Камавинга был диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена», — говорится в сообщении мадридского клуба.
Эдуардо — восьмой игрок в составе «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса.
В текущем сезоне Каваминга принял участие в 17 матчах за «сливочных» во всех турнирах.