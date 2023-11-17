У Камавинга разрыв боковой связки колена. Он выбыл из строя до следующего года

21-летний футболист получил повреждение в расположении сборной Франции.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой “Реала”, у Камавинга был диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена», — говорится в сообщении мадридского клуба.

Эдуардо — восьмой игрок в составе «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса.