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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

У Камавинга разрыв боковой связки колена. Он выбыл из строя до следующего года

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выбыл из строя на два месяца, сообщает Marca.

Реал
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Источник: Reuters

21-летний футболист получил повреждение в расположении сборной Франции.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой “Реала”, у Камавинга был диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена», — говорится в сообщении мадридского клуба.

Эдуардо — восьмой игрок в составе «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса.

В текущем сезоне Каваминга принял участие в 17 матчах за «сливочных» во всех турнирах.

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