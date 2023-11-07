«Реал» продлил контракт с Камавинга с отступными 1 млрд евро
Мадридский «Реал» продлил контракт с французским полузащитником Эдуардо Камавинга. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Мадридский «Реал» продлил контракт с французским полузащитником Эдуардо Камавинга. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 20-летним французом рассчитано до конца июня 2029 года. В контракте прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.
Ранее «Реал» продлил контракты с защитником Эдером Милитао, а также с вингерами Родриго и Винисиусом Жуниором. Ожидается, что в ближайшее время мадридцы продлят контракт с полузащитником Федерико Вальверде.
Камавинга перешел в «Реал» летом 2021 года из «Ренна» за 31 млн евро. Полузащитник провел за «королевский клуб» 114 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.