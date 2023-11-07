«Реал» продлил контракт с Камавинга с отступными 1 млрд евро

Источник: www.realmadrid.com

Новое соглашение с 20-летним французом рассчитано до конца июня 2029 года. В контракте прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.

Ранее «Реал» продлил контракты с защитником Эдером Милитао, а также с вингерами Родриго и Винисиусом Жуниором. Ожидается, что в ближайшее время мадридцы продлят контракт с полузащитником Федерико Вальверде.