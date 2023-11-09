Заир-Эмери стал самым молодым игроком сборной Франции за 109 лет

В ноябре сборной Франции предстоят матчи со сборными Греции и Гибралтара в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Франции уже обеспечила себе путевку на Евро.

Главный тренер французской сборной вызвал 23 футболиста, из которых только один дебютант — юный игрок «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери. Он стал самым молодым игроком, когда-либо вызывавшимся в национальную команду Франции с 1914 года.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Дайо Упамекано («Бавария»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»);

Полузащитники: Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Юсуф Фофана («Монако»);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Кингсли Коман («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все — «ПСЖ»).