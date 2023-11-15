У «Челси» могут отобрать очки за финансовые махинации при Абрамовиче
Английская Премьер-лига может отобрать у «Челси» очки из-за финансовых махинаций клуба в период, когда президентом был Роман Абрамович.
Английская Премьер-лига может отобрать у «Челси» очки из-за финансовых махинаций клуба в период, когда президентом был Роман Абрамович.
Как сообщает The Guardian, тайные платежи Абрамовича на десятки миллионов фунтов стерлингов потенциально могли нарушать финансовый фэйр-плей в АПЛ.
Платежи совершались на протяжении десяти лет через оффшорные компании российского бизнесмена. Получателями денег были агент Эдена Азара, помощник Антонио Конте, а также представители Виллиана и Самуэля Это'О.
«Челси» уже был оштрафован на крупную сумму за несостыковки в финансовой документации. Однако если будет признано, что платежи Абрамовича ещё и нарушали финансовые правила АПЛ, то лига может отобрать у «Челси» очки. В данный момент расследование в отношении лондонского клуба продолжается.
Российский миллиардер Роман АБрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год.