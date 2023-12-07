Загитова станцевала в красном платье под песню «Мой мармеладный»

«Не позвонила, не открыла и не звала, Почти душила, но забила на твои слова», — подписала фото и видео Загитова в своем телеграм-канале.

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» 2003 года завирусилась в интернете и соцсетях и снова стала популярной 20 лет спустя. Хит певицы в ноябре поднялся на третье место в топ-50 трендов во всем мире на Spotify. Зарубежные блогеры стали массово записывать короткие видео под строчки «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага, попробуй, у-у, мне это надо, надо». При этом они одеваются в меховые шубы и шапки.