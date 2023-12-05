Загитова будет тренировать детей в своей школе фигурного катания

Ранее стало известно, что строительство школы Загитовой в Казани планируют начать и завершить в 2024 году, об этом сообщил первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

— Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, несравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком. Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров. Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны. Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом.

— То есть сами будете тренировать в своей школе?

— Конечно! Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле, — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».