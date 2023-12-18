Медведева завела попугая, фигурирующего в уголовном деле

Летом 2023 года птицу попытались похитить, предъявив курьеру поддельный скриншот оплаты на сумму 250 тысяч рублей. Пытавшегося это сделать мужчину задержали, а попугай фигурировал в деле в качестве вещдока.

Отмечается, что попугая назвали Юки, что в переводе с японского языка означает «снег». Он будет жить в загородном доме фигуристки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cafb35ff36dddf9b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240044" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы попросили хотя бы перышко его забрать. Пока он летал, у него отвалилось перо. Мы принесли его перышко и давали собакам понюхать, чтобы они привыкали к запаху. Я с птицами не умею пока… Надо учиться», — приводит слова Медведевой «НТВ».