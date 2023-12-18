Медведева завела попугая, фигурирующего в уголовном деле

Летом 2023 года птицу попытались похитить, предъявив курьеру поддельный скриншот оплаты на сумму 250 тысяч рублей. Пытавшегося это сделать мужчину задержали, а попугай фигурировал в деле в качестве вещдока.
Отмечается, что попугая назвали Юки, что в переводе с японского языка означает «снег». Он будет жить в загородном доме фигуристки.
«Мы попросили хотя бы перышко его забрать. Пока он летал, у него отвалилось перо. Мы принесли его перышко и давали собакам понюхать, чтобы они привыкали к запаху. Я с птицами не умею пока… Надо учиться», — приводит слова Медведевой «НТВ».
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.