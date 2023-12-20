Режиссер театра — о Загитовой: Ее актерская работа выглядит слабо

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

— Для кино актерские способности не нужны. В кино важны типаж, ракурс и монтаж. Больше ничего! Поэтому, чтобы Загитовой и Валиевой сниматься в кино, им вообще не нужно актерское мастерство. Кино — такое производство, которое требует типажа, точного подбора, который делает кастинг-директор, и человека, который все это смонтирует. Театр — совсем другое дело: там нужны актерские способности. Как говорил Роберт Де Ниро: «Актерская профессия — хождение по проволоке». Но в кино эта проволока лежит на полу, а в театре висит над потолком. Если в Загитову и Валиеву будут вкладывать заинтересованные продюсеры бабки и силы, то все получится. Если в них так и не будет личного интереса, то они так и «умрут» на второстепенных ролях или продолжат мелькать в эпизодах.

Я изучил, чем сейчас занимается Загитова, и могу сказать, что ей срочно нужен человек, который будет ей заниматься. Сейчас она показывает очень слабую работу, это выглядит очень слабо. Те, кто сейчас работают с Загитовой в медиа и актерстве, просто ее гробят. У нее есть данные, которые они не могут эксплуатировать. Сама она тоже не может пользоваться своими данными. У Загитовой очень большие зажимы и блокировки, она вообще не хочет показывать свои переживания. Ей нужен хороший специалист, который сможет ее раскрыть. Это нормальная практика в мире — многие звезды обращаются к профессионалам актерского искусства. Голливудские звезды ходят до сих пор на занятия, иначе не получится, иначе не тикает, иначе «Оскар» не получишь.

— Вы не верите, что Загитова сможет сделать карьеру в кино на данном этапе?

— Если найдется режиссер, продюсер или человек, который заинтересован в успехе Загитовой, то можно сделать все. Можно смонтировать и снять все так, что Загитова на экране будет смотреться замечательно. Даже может показаться, что она умеет играть. Можно ее даже переозвучить, поэтому в кино можно сделать все. Конечно, так долго не протянешь, придется учиться. Это профессия, которую нужно осваивать, а не относиться к этому как к обычному хобби. Стоит вляпаться в историю, где нужно сыграть по-настоящему, и Загитова поплывет! Поэтому нужно пахать, чтобы получить результат!", — приводит слова Афончикова Sport24.