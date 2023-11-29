Камила Валиева снялась в комедийном сериале

Как сообщает фан-канал спортсменки в телеграме, Валиеву можно будет увидеть в пятой серии первого сезона. Сериал вышел в одном из российских онлайн-кинотеатров. В нем рассказывают о коте, который полностью подчинил себе жизнь новых хозяев.

Камила Валиева на чемпионате России в декабре 2021 года сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Об этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го. При этом спортивный арбитражный суд (CAS) позволил спортсменке участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. Спустя более чем полгода медали в командной дисциплине так и не были вручены. CAS вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года.