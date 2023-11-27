События прошедшей недели. Матчи футбольных сборных, смена лидерства в РПЛ и АПЛ, победа Валиевой, конец сезона «Формулы-1»

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Матчи сборных

Сборная России разгромила сборную Кубы в товарищеском матче в Волгограде со счетом 8:0. Это вторая победа в списке самых крупных, одержанных российской командой. В 2019-м с рекордным счетом 9:0 была разгромлена сборная Сан-Марино. Игрокам сборной Кубы перед матчем пришлось приобрести бутсы в волгоградском супермаркете — привезенная с собой обувь не подошла для газона стадиона «Волгоград-арены».

Сборные Италии, Чехии Словении и Хорватии добыли последние прямые путевки на Евро-2024. Ромелу Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отборочного турнира. Сборные Украины, Грузии и Казахстана узнали своих соперников по стыковым матчам.

Бразилия дома проиграла Аргентине со счетом 0:1. Это третье поражение подряд бразильской сборной в южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Начало матча было задержано на полчаса из-за столкновений фанатов гостей с полицией. Сборная Аргентины с 15 очками лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора. Национальные команды Уругвая и Колумбии замыкают тройку призеров. Бразильцы откатились на шестое место. Это последняя позиция, которая гарантирует попадание на чемпионат мира напрямую.

Начался второй круг Российской Премьер-лиги

В 16-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» со счетом 1:3 и уступил лидерство «Зениту». В московском дерби «Динамо» обыграло ЦСКА — 3:2. Бело-голубые вышли на третье место в турнирной таблице. «Спартак» в снегопад добыл три очка в Калининграде в матче с местной «Балтикой».

Галопом по Европам

Прошли матчи в топ-5 европейских лигах. В главном матче тура Лиги 1 «ПСЖ» уверенно переиграл клуб Александра Головина «Монако» и сохранил первое место в турнирной таблице. Монегаски остались на третьем месте, но уступают лидеру уже 6 очков. На втором месте — «Ницца», пропустившая в 13 матчах Лиги 1 всего 4 гола.

«Реал Мадрид» разгромил «Кадис» — Джуд Беллингем снова забил. «Барселона» оступилась в матче с «Райо Вальекано», сумев сравнять счет лишь в концовке матча.

«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» и вошел в пятерку лучших чемпионата. Арсен Захарян провел на поле около получаса, а игрок севильцев Серхио Рамос установил рекорд по числу красных карточек в Ла Лиге.

Главный матч тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился вничью. «Арсенал» победил «Брентфорд» и возглавил таблицу. «Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2 — удачно стартовавший в сезоне лондонский клуб после трех поражений подряд опустился уже на пятое место. Самым красивым моментом тура стал гол в падении через себя аргентинского форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона».

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«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре Серии А. «Интер» остался на первой строчке, клуб из Турина — на второй.

Главные события недели в НХЛ и КХЛ

Никита Кучеров набрал шесть очков в одном матче и c 35 очками возглавляет гонку бомбардиров НХЛ. Уверенная игра голкипера Игоря Шестеркина и нападающего Артемия Панарина (29 очков) помогают «Нью-Йорк Рейнджерс» находиться среди лидеров Восточной конференции. Сразу четыре российских хоккеиста «Коламбуса» внесли свой вклад в разгром «Чикаго». Александр Овечкин пока не забивает, но отметился дракой в одном из матчей.

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СКА победил в восьмом матче подряд, отыгравшись с 0:3 у «Торпедо» в третьем периоде. «Динамо» сместило «Спартак» с первого места таблицы Западной конференции. «Ак Барс» прервал серию поражений из трех матчей. Игроком недели КХЛ признан казахстанский нападающий «Металлурга» Никита Михайлис.

Победа Валиевой на этапе Гран-при России

Камила Валиева победила на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Владислав Дикиджи выиграл у мужчин. Финал Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

Завершился сезон «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл в Абу-Даби заключительную гонку «Формулы-1» сезона 2023 года. Нидерландский пилот досрочно обеспечил себе третью подряд победу в сезоне, выиграв 19 Гран-при из 22. Еще две победы в сезоне в активе партнера Макса по «Ред Буллу» — мексиканца Серхио Переса. Единственная победа на этапе Гран-при, которая покорилась не представителю «Ред Булла», — триумф пилота «Феррари» Карлоса Сайнса из Испании.

Состоялись решающие матчи Кубка Дэвиса