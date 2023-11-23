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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре российских хоккеиста помогли «Коламбусу» разгромить «Чикаго»

«Коламбус Блю Джекетс» дома одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Коламбус
Чикаго
Каролина
Эдмонтон
Бостон
Флорида
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Источник: AP 2023

В этом матче набранными очками отметились все четыре российских хоккеиста «Коламбуса». Нападающий Дмитрий Воронков забросил пятую шайбу своей команды, нападающий Кирилл Марченко — шестую. Также Марченко записал на свой счет результативную передачу. Аналогичным достижением отметились защитник Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов.

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Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард забросил в этой встрече свою десятую шайбу в НХЛ. Для достижения данного рубежа 18-летнему нападающему «Чикаго» потребовалось провести 17 матчей, что является вторым результатом в истории лиги в XXI веке.

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Благодаря этой победе «Коламбус» смог прервать серию из девяти поражений в НХЛ, но сохранила за собой последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Каролина6Эдмонтон3

«Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличились результативными передачами. Во втором периоде на льду появился вратарь «Каролины» Петр Кочетков, который заменил получившего травму Антти Раанту. За два периода россиянин отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.

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«Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз» (3:1) и прервал шестиматчевую победную серию «пантер» на своем льду. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях минимально обыграл «Питтсбург Пингвинз» (1:0). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, обновивший на прошлой неделе два рекорда НХЛ по длительности результативной серии, второй матч подряд проводит без набранных очков.

Коламбус
7:3
3:1, 4:0, 0:2
Чикаго
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