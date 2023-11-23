Четыре российских хоккеиста помогли «Коламбусу» разгромить «Чикаго»

В этом матче набранными очками отметились все четыре российских хоккеиста «Коламбуса». Нападающий Дмитрий Воронков забросил пятую шайбу своей команды, нападающий Кирилл Марченко — шестую. Также Марченко записал на свой счет результативную передачу. Аналогичным достижением отметились защитник Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов.

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Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард забросил в этой встрече свою десятую шайбу в НХЛ. Для достижения данного рубежа 18-летнему нападающему «Чикаго» потребовалось провести 17 матчей, что является вторым результатом в истории лиги в XXI веке.

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Благодаря этой победе «Коламбус» смог прервать серию из девяти поражений в НХЛ, но сохранила за собой последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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