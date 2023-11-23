Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Украины сыграет с Боснией, Израиль встретится с Исландией, а Финляндия — с Уэльсом.

Таким образом, стали известны все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:

Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.

Победитель матча Уэльс — Финляндия в финале сыграет дома с победителем матча Польша — Эстония.

Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина.

Победитель матча Босния и Герцеговина — Украина в финале сыграет дома с победителем матча Израиль — Исландия.

Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Победитель матча Грузия — Люксембург в финале сыграет дома с победителем матча Греция — Казахстан.

Полуфиналы во всех трех четверках состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.