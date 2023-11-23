Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Стыковые матчи за три оставшиеся путевки на первенство Европы по футболу состоятся в марте 2024 года.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2024 года.
Сборная Украины сыграет с Боснией, Израиль встретится с Исландией, а Финляндия — с Уэльсом.
Таким образом, стали известны все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:
Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.
Победитель матча Уэльс — Финляндия в финале сыграет дома с победителем матча Польша — Эстония.
Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина.
Победитель матча Босния и Герцеговина — Украина в финале сыграет дома с победителем матча Израиль — Исландия.
Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Победитель матча Грузия — Люксембург в финале сыграет дома с победителем матча Греция — Казахстан.
Полуфиналы во всех трех четверках состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.
Три победителя финалов станут последними участниками чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.