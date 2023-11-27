Беллингем побил рекорд Роналду и Ди Стефано в «Реале»
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0).
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0).
Для 20-летнего англичанина этот мяч стал 14-м по счету после первых 15 матчей за «Реал». Это самый результативный старт игрока в истории мадридского клуба.
Предыдущий рекорд принадлежал Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, у которых после 15 матчей было по 13 забитых мячей.
Минувшим летом Джуд Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. За мадридский клуб 20-летний англичанин провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.
Мадридский «Реал» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив «Жирону», которая сегодня проведет домашнюю игру с «Атлетиком», на один балл.