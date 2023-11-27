Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Динамо Мх
Торпедо
Футбол. Первая лига
19:30
Алания
Акрон
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
26.11
Бетис
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
26.11
Лион
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус
Интер
11
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.11
Бетис
Лас-Пальмас
10
26.11
Кадис
Реал
03
26.11
Реал Сосьедад
Севилья
21
26.11
Вильярреал
Осасуна
31
25.11
Атлетико
Мальорка
10
25.11
Хетафе
Альмерия
21
25.11
Валенсия
Сельта
00
25.11
Райо Вальекано
Барселона
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Беллингем побил рекорд Роналду и Ди Стефано в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (3:0).

Реал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Для 20-летнего англичанина этот мяч стал 14-м по счету после первых 15 матчей за «Реал». Это самый результативный старт игрока в истории мадридского клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, у которых после 15 матчей было по 13 забитых мячей.

Минувшим летом Джуд Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. За мадридский клуб 20-летний англичанин провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Мадридский «Реал» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив «Жирону», которая сегодня проведет домашнюю игру с «Атлетиком», на один балл.

Читайте также
Кадис
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Серхио Рамос обновил рекорд Ла Лиги по красным карточкам
Снег и мат: как в РПЛ сменился лидер
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь