Беллингем побил рекорд Роналду и Ди Стефано в «Реале»

Для 20-летнего англичанина этот мяч стал 14-м по счету после первых 15 матчей за «Реал». Это самый результативный старт игрока в истории мадридского клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, у которых после 15 матчей было по 13 забитых мячей.

Минувшим летом Джуд Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. За мадридский клуб 20-летний англичанин провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.