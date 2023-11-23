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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига представила символическую сборную XXI века

Ла Лига, в одной из соцсетей, представила символическую сборную из лучших игроков, которые выступали за испанские клубы в XXI веке.

Реал
Атлетико
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Список составлялся с условием, что в нем должно быть не более одного футболиста от клуба.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико Мадрид»).

Защитники: Начо Монреаль («Осасуна»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Роберто Айяла («Валенсия»), Хесус Навас («Севилья»).

Полузащитники: Хуан Роман Рикельме («Вильярреал»), Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»), Юлен Герреро («Атлетик»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона»), Хоакин Санчес («Бетис»).

Источник: Ла Лига

Ранее стало известно, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок. 61-летний Тебас баллотируется на свой четвертый президентский срок в Ла Лиге. Он возглавляет лигу с апреля 2013 года.

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