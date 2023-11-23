Ла Лига представила символическую сборную XXI века

Список составлялся с условием, что в нем должно быть не более одного футболиста от клуба.

Ранее стало известно, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок. 61-летний Тебас баллотируется на свой четвертый президентский срок в Ла Лиге. Он возглавляет лигу с апреля 2013 года.