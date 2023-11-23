Ла Лига представила символическую сборную XXI века
Ла Лига, в одной из соцсетей, представила символическую сборную из лучших игроков, которые выступали за испанские клубы в XXI веке.
Ла Лига, в одной из соцсетей, представила символическую сборную из лучших игроков, которые выступали за испанские клубы в XXI веке.
Список составлялся с условием, что в нем должно быть не более одного футболиста от клуба.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико Мадрид»).
Защитники: Начо Монреаль («Осасуна»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Роберто Айяла («Валенсия»), Хесус Навас («Севилья»).
Полузащитники: Хуан Роман Рикельме («Вильярреал»), Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»), Юлен Герреро («Атлетик»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона»), Хоакин Санчес («Бетис»).
Ранее стало известно, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок. 61-летний Тебас баллотируется на свой четвертый президентский срок в Ла Лиге. Он возглавляет лигу с апреля 2013 года.