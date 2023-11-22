Тебас покинул пост президента Ла Лиги, чтобы переизбраться вновь

«Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — заявил Тебас.

Действующий срок полномочий Тебаса истекал 23 декабря. Функционер подал заявление об отставке с целью инициировать процесс выборов на новый срок. До завершения процесса выборов президентские полномочия будут исполнять вице-президенты Ла Лиги Анхель Хиль Марина и Кико Каталана.

61-летний Тебас баллотируется на свой четвертый президентский срок в Ла Лиге. Он возглавляет лигу с апреля 2013 года. В своей первой предвыборной программе испанец обещал очистить лиги от договорных матчей и снизить цену на билеты.