Тебас покинул пост президента Ла Лиги, чтобы переизбраться вновь
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок. Об этом сообщает издание Marca.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку, чтобы раньше переизбраться на новый срок. Об этом сообщает издание Marca.
«Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — заявил Тебас.
Действующий срок полномочий Тебаса истекал 23 декабря. Функционер подал заявление об отставке с целью инициировать процесс выборов на новый срок. До завершения процесса выборов президентские полномочия будут исполнять вице-президенты Ла Лиги Анхель Хиль Марина и Кико Каталана.
61-летний Тебас баллотируется на свой четвертый президентский срок в Ла Лиге. Он возглавляет лигу с апреля 2013 года. В своей первой предвыборной программе испанец обещал очистить лиги от договорных матчей и снизить цену на билеты.
Изначально выборы должны были пройти в 2024 году, но теперь они, вероятно, пройдут 21 декабря. На данный момент ни один претендент кроме Тебаса публично не объявил о выдвижении на этот пост.