Игроком недели КХЛ признан казахстанский нападающий

В трех матчах минувшей недели 28-летний хоккеист набрал 8 (3+5) очков. В матче против «Трактора» (6:3) Михайлис отметился заброшенной шайбой и пятью результативными передачами, повторив рекорд КХЛ по очкам в одном матче.

Лучшим защитником недели признан одноклубник Михайлиса Алексей Маклюков. На его счету 3 очка (0+3) и показателем полезности «+5».

Лучшим вратарем недели признан вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, одержавший две победы в трех матчах недели. 28-летний вратарь отразил 77 из 78 бросков по своим воротам. Для Самонова это четвертая подобная награда в карьере.