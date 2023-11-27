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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроком недели КХЛ признан казахстанский нападающий

Казахстанский нападающий «Металлурга» Никита Михайлис признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Металлург Мг
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Источник: РИА "Новости"

В трех матчах минувшей недели 28-летний хоккеист набрал 8 (3+5) очков. В матче против «Трактора» (6:3) Михайлис отметился заброшенной шайбой и пятью результативными передачами, повторив рекорд КХЛ по очкам в одном матче.

Лучшим защитником недели признан одноклубник Михайлиса Алексей Маклюков. На его счету 3 очка (0+3) и показателем полезности «+5».

Лучшим вратарем недели признан вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, одержавший две победы в трех матчах недели. 28-летний вратарь отразил 77 из 78 бросков по своим воротам. Для Самонова это четвертая подобная награда в карьере.

Лучшим новичком в третий раз в сезоне признан защитник «Торпедо» Антон Силаев. 17-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой в ворота СКА и закончил неделю с показателем полезности «+4».

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