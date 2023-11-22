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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Аргентина нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ

Сборная Аргентины одержала минимальную победу (1:0) над командой Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Аргентина
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Источник: Reuters

Матч проходил в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана». Единственный мяч на 63-й минуте забил защитник Николас Отаменди после подачи с углового полузащитника Джовани Ло Чельсо.

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Бразильцы были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве. На 81-й минуте за грубость был удален вышедший на замену полузащитник Жоэлинтон.

Игре предшествовали массовые беспорядки на трибунах, которые начались во время исполнения национальных гимнов стран. Попытки игроков сборной Аргентины и Бразилии прекратитсь столкновение фанатов ни к чему не привели, и футболисты ушли в подтрибунное помещение. В итоге беспорядки жестко были подавлены полицией, а матч начался на 27 минут позже запланированного времени.

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«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не на том, чтобы продолжить игры. Мы всё-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — сказал капитан сборной Аргентины Лионель Месси на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от Аргентины стало для Бразилии первым в истории на своем поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира. Всего с 1954 года «пентакампеоны» провели 64 домашних матча, в которых одержали 51 победу и 13 раз сыграли вничью.

Кроме того, бразильцы впервые в истории проиграли в отборе три матча подряд. Ранее подопечные Фернандо Диниза проиграли два матча на выезде — Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2). Сборная Бразилии откатилась на шестое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. Это последняя позиция, которая гарантирует сборной попадание на чемпионат мира напрямую.

Другие результаты игрового дня:

  • Парагвай — Колумбия 0:1
  • Эквадор — Чили 1:0
  • Уругвай — Боливия 3:0
  • Перу — Венесуэла 1:1

Сборная Аргентины имеет в своем активе 15 набранных очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице южноамериканского отбора. Ее ближайшими преследователями являются национальные команды Уругвая и Колумбии, в активе которых 13 и 12 очков соответственно.

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