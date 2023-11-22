Аргентина нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ

Матч проходил в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана». Единственный мяч на 63-й минуте забил защитник Николас Отаменди после подачи с углового полузащитника Джовани Ло Чельсо.

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Бразильцы были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве. На 81-й минуте за грубость был удален вышедший на замену полузащитник Жоэлинтон.

Игре предшествовали массовые беспорядки на трибунах, которые начались во время исполнения национальных гимнов стран. Попытки игроков сборной Аргентины и Бразилии прекратитсь столкновение фанатов ни к чему не привели, и футболисты ушли в подтрибунное помещение. В итоге беспорядки жестко были подавлены полицией, а матч начался на 27 минут позже запланированного времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cb640534091bf1b5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239821" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не на том, чтобы продолжить игры. Мы всё-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — сказал капитан сборной Аргентины Лионель Месси на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от Аргентины стало для Бразилии первым в истории на своем поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира. Всего с 1954 года «пентакампеоны» провели 64 домашних матча, в которых одержали 51 победу и 13 раз сыграли вничью.

Кроме того, бразильцы впервые в истории проиграли в отборе три матча подряд. Ранее подопечные Фернандо Диниза проиграли два матча на выезде — Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2). Сборная Бразилии откатилась на шестое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. Это последняя позиция, которая гарантирует сборной попадание на чемпионат мира напрямую.

Другие результаты игрового дня:

Парагвай — Колумбия 0:1

Эквадор — Чили 1:0

Уругвай — Боливия 3:0

Перу — Венесуэла 1:1