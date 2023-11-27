Серхио Рамос обновил рекорд Ла Лиги по красным карточкам

Рамос был удален за две желтые карточки — на 82-й минуте он сфолил против нападающего «Сосьедада» Такефусы Кубо, а спустя шесть минут был наказан за опасный подкат против полузащитника Браиса Мендеса. Вместе с ним за споры с арбитром с поля был удален его одноклубник Хесус Навас.

Для 37-летнего Рамоса это удаление стало 21-м за все время выступлений в Ла Лиге. Испанец обновил свой же рекорд по полученным красным карточкам, который принадлежит ему с 2019 года.