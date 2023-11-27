Серхио Рамос обновил рекорд Ла Лиги по красным карточкам
Защитник «Севильи» Серхио Рамос был удален в конце выездного матча 14-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:2).
Защитник «Севильи» Серхио Рамос был удален в конце выездного матча 14-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:2).
Рамос был удален за две желтые карточки — на 82-й минуте он сфолил против нападающего «Сосьедада» Такефусы Кубо, а спустя шесть минут был наказан за опасный подкат против полузащитника Браиса Мендеса. Вместе с ним за споры с арбитром с поля был удален его одноклубник Хесус Навас.
Для 37-летнего Рамоса это удаление стало 21-м за все время выступлений в Ла Лиге. Испанец обновил свой же рекорд по полученным красным карточкам, который принадлежит ему с 2019 года.
За свою клубную карьеру Рамос провел 785 матчей и был удален с поля 29 раз. Примечательно, что защитник является рекордсменом по числу матчей за сборную Испании (180), но при этом в футболке национальной сборной он не был удален с поля ни разу.